Virtus Imola | corsa contro il tempo per chiudere il bilancio entro il 30 giugno

La Virtus Imola è in corsa contro il tempo: il 30 giugno si avvicina e con esso la chiusura di un bilancio cruciale. Non si tratta solo di numeri, ma di una data che potrebbe segnare un nuovo inizio per il club, proprio nel momento in cui il mondo dello sport sta vivendo una transizione verso modelli più sostenibili. La sfida è aperta: riuscirà la Virtus a scrivere un nuovo capitolo della sua storia?

Mancano 27 giorni al 30 giugno, una data cruciale per i club che fanno sport. Quel giorno, il 30, è la data che chiude ufficialmente un’annata, dal primo luglio si pensa poi al campionato che verrà e sarà a cavallo fra il 2025 e il 2026. Mai come stavolta il 30 giugno segnerà in maniera più o meno indelebile la quasi novantennale storia della Virtus Imola. A fine mese dovrà essere chiuso il bilancio relativo all’ultimo torneo giocato, l’amministratore unico Stefano Loreti e il socio Renzo Balbo stanno facendo una corsa contro il tempo per avere un bilancio intonso e senza le perdite dell’ultimo esercizio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus Imola: corsa contro il tempo per chiudere il bilancio entro il 30 giugno

Leggi anche Virtus Imola, fumata nera: fallito il tentativo di un nuovo accordo - Virtus Imola continua a navigare in acque turbolente, con un tentativo di accordo andato a vuoto. Il presidente Davide Fiumi ha confermato l'assenza di Stefano Loreti e Renzo Balbo all'assemblea soci di ieri, lasciando il futuro della società ancora avvolto nell'incertezza.

