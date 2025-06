Virtus Certaldo vince 79-75 contro Galli San Giovanni nella finale play-off

La Virtus Certaldo si aggiudica la finale playoff battendo Galli San Giovanni con un emozionante 79-75! Un trionfo che non solo celebra il talento di Ricci, autore di 23 punti, ma mette in luce la crescita del basket di base in Italia. In un periodo in cui il nostro paese sta riscoprendo il valore delle squadre locali, questa vittoria rappresenta un simbolo di passione e determinazione. La prossima stagione promette scintille!

VIRTUS CERTALDO 79 GALLI SAN GIOVANNI 75 VIRTUS CERTALDO: Ricci 23, Gualtieri 13, Cerpi 12, Ceccarelli 9, Mencherini 8, Silveira 5, Rettori 4, Guainai 3, Calvisi 2, Basili F. n.e., Montagnani n.e. All.: Crocetti. POLISPORTIVA GALLI BASKET: Bartolozzi 13, Morandini 12, Gironi 10, Innocenti 10, Rossi 9, Fedeli 8, Gardeschi 8, Pelucchini 3, Cardo 2, Baldini, Antinori Petrini n.e. All.: Pavese Punaro. Arbitri: Marini di Pisa e Zucchini di Grosseto. Parziali: 24-14; 41-30; 60-50. CERTALDO – Parte con il piede giusto per la Virtus Certaldo la finale play-off del girone B di Divisione Regionale 1: a Canonica Galli San Giovanni Valdarno cade infatti 79-75.

