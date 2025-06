Vip Champion 2025 pagelle di stile | Signorini fantasia Malgioglio Nosferatu Marini e Prestes 7

Il Vip Champion 2025 ha trasformato Capri in un palcoscenico di stile, dove i colori pastello e i tessuti pregiati hanno fatto da cornice a un evento che ha catturato l'attenzione. Da Signorini a Malgioglio, ogni look racconta una storia di audacia e personalità . In un'epoca in cui la moda è sempre più espressione di sé, questi outfit ribadiscono l'importanza di osare. Chi sarà il re o la regina dello stile? Scoprilo!

Cristalli, lino, colori pastello e tanto carattere: i look più chiacchierati (e votati) dell’evento glamour dell’estate. Vip Champion 2025 ha illuminato Capri non solo con volti noti e ospitate d’eccezione, ma con una vera e propria passerella a cielo aperto. I riflettori dell’isola hanno messo in mostra look audaci, scelte perfettamente calibrate e qualche caduta di stile. Ecco le pagelle fashion dell’evento, senza sconti ma con stile. CRISTIANO MALGIOGLIO – Voto: 10 Iconico, sempre. Il mantello glamour che celebra l’amore è una dichiarazione di stile e identità tenebrosa. Cristiano Malgioglio non si traveste – anche se l’effetto Nosferatu è dietro l’angolo – si esprime. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Vip Champion 2025, pagelle di stile: Signorini fantasia. Malgioglio Nosferatu. Marini e Prestes 7

