Vip Champion 2025 | Capri si accende tra nuovi protagonisti ritorni attesi e assenze che fanno discutere

Capri si prepara a brillare nel 2025 con il VIP Champion, una kermesse che unisce volti storici come Alfonso Signorini e Pamela Prati a nuove promesse del Grande Fratello, come Michael Castorino e Lorenzo Spolverato. Mentre l’isola azzurra diventa il palcoscenico perfetto per gossip e colpi di scena, le assenze pesanti alimentano discussioni e curiosità . Un'estate di sorprese e rivelazioni è alle porte: chi farà parlare di sé?

Da Alfonso Signorini a Pamela Prati e Belèn Rodriguez, passando per i nuovi protagonisti del GF Michael Castorino e Lorenzo Spolverato, Sullo sfondo dell’isola azzurra, protagonisti vecchi e nuovi si alternano tra gossip, conferme e assenze che fanno rumore. L’estate è appena iniziata, ma a Capri il termometro del gossip è giĂ bollente. L’edizione 2025 di Vip Champion ha portato sull’isola un mix esplosivo di celebritĂ , sorprese e momenti indimenticabili, tra debutti scintillanti, presenze iconiche e assenze che non sono passate inosservate. Ad aprire ufficialmente la XIV edizione dell’evento, una parata di ospiti d’eccezione che ha fatto subito alzare il livello della kermesse: Alfonso Signorini, presenza elegante e carismatica, è stato tra i primi ad arrivare, catalizzando l’attenzione con la sua proverbiale ironia e capacitĂ di “leggere” la scena. 🔗 Leggi su 361magazine.com Š 361magazine.com - Vip Champion 2025: Capri si accende tra nuovi protagonisti, ritorni attesi e assenze che fanno discutere

