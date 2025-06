Violiamo il silenzio elettorale | la sfida del sindaco calabrese

In Calabria, il sindaco Fabio Signoretta rompe il silenzio elettorale e lancia una sfida audace. Il 7 giugno, Jonadi sarà teatro di eventi pubblici autorizzati, sfidando le convenzioni del periodo elettorale. Questa mossa non solo accende il dibattito locale, ma si inserisce in un contesto nazionale dove la partecipazione attiva dei cittadini è più cruciale che mai. Scopri come questa iniziativa potrebbe cambiare le regole del gioco!

Non verrà osservato il silenzio elettorale nel comune calabrese di Jonadi. Il 7 giugno, per direttiva del sindaco di +Europa Fabio Signoretta, nel territorio del paese saranno autorizzati momenti pubblici . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - «Violiamo il silenzio elettorale»: la sfida del sindaco calabrese

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Renzi, il silenzio elettorale e la sfida nel partito

ilmessaggero.it scrive: Matteo Renzi lo ripete da giorni e lo fa anche a poche ore dal voto violando, a detta del centrodestra berlusconiano, il silenzio elettorale. Più volte, e ancor più esplicitamente, il silenzio ...

Come funziona il silenzio elettorale alle elezioni regionali

Da fanpage.it: La regola del silenzio elettorale, ai tempi dei social network, sembra ormai oltrepassata. Molti leader politici non rispettano questa norma. In primis, il leader della Lega, Matteo Salvini ...

Silenzio elettorale oggi: cosa è, cosa significa e quando finisce. Ecco cosa prevede la legge (già violata sui social)

Riporta ilmattino.it: Alla vigilia delle elezioni, in Italia scatta il silenzio elettorale per dare la possibilità a tutti gli elettori di riflettere sulla scelta nelle urne senza alcuna interferenza. Domani ...