Violenza sessuale nel Mantovano arrestato indiano

Un momento di festa si trasforma in incubo: a Moglia, durante la Notte bianca, un uomo è stato arrestato per violenza sessuale. Questo episodio riaccende l'attenzione su un fenomeno inquietante, che coinvolge molte comunità. La sicurezza durante eventi pubblici deve diventare una priorità, affinché la gioia della condivisione non venga mai offuscata dall'ombra della violenza. È tempo di alzare la voce e promuovere il rispetto in ogni occasione!

L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica scorsi a Moglia, in provincia di Mantova, durante la Notte bianca che si stava festeggiando in paese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenza sessuale nel Mantovano, arrestato indiano

Quale protezione per le donne richiedenti #asilo vittime di #violenza di #genere?Alla Statale di Milano il 23 giugno dalle 9.30 anche con Monica Massariit/it/quale-protezione-le-donne-richiedenti-asilo-vittime-di-violenza-di-genere Leggi la discussione

Non è un appello.Non è una denuncia.È un rigetto.Ho scritto questo perché mi sono stancata di vedere morire donne e sentir parlare di "tutela" da chi le lascia smembrate.#michiyospace #femminicidio #violenza #rabbiaorg/forse-e-ora-che-le-d… Leggi la discussione

