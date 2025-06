Violenta rissa in via Niglio proseguono serrate le indagini dei carabinieri

Scafati torna a far parlare di sé: dopo l'ultima violenta rissa in via Niglio, i carabinieri intensificano le indagini per garantire sicurezza. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di crescente preoccupazione per la criminalità giovanile nelle città italiane. Il sindaco Pasquale Aliberti rassicura: "Abbiamo già attivato misure concrete". La comunità chiede risposte, ma quale sarà il futuro di queste nuove generazioni?

A seguito dell'ultima rissa a Scafati, qualche settimana fa in via Niglio, sono stati individuati i ragazzi e assunti anche dei provvedimenti sui quali c'è il riserbo dell'azione giudiziaria. Lo ha detto il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, che aggiunge: "Ho già trasmesso tutto alle forze.

