Violenta lite tra padre e figlio 17enne poi spunta la droga

Una domenica mattina che si trasforma in tragedia familiare. Un acceso scontro tra padre e figlio di 17 anni culmina con una denuncia per spaccio di droga. La scoperta, avvenuta durante l'intervento della polizia, getta luce su un fenomeno allarmante: l'uso e il traffico di sostanze stupefacenti tra i giovani. Un segnale che non possiamo ignorare, in un contesto sociale sempre più complesso e delicato. Cosa ci riserva il futuro?

La lite in famiglia è finita con una denuncia per spaccio: è successo domenica mattina in via Montevideo, alla Foce, dove la polizia di Stato è intervenuta per sedare un violento litigio tra padre e figlio, finendo per scoprire che quest'ultimo nascondeva droga nella cameretta. Le volanti sono. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Violenta lite tra padre e figlio 17enne, poi spunta la droga

Leggi anche Lite violenta in viale dei Mille: un ferito in ospedale - Poco prima delle 11 di lunedì 12 maggio, una violenta lite è scoppiata in strada, nei pressi di viale dei Mille a Parma.

Approfondimenti da altre fonti

Violenta lite in famiglia tra padre e figlio, genitore ridotto in fin di vita

Segnala msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Lite in famiglia svela un 17enne con droga e contanti sospetti

Secondo primocanale.it: Una violenta lite familiare tra padre e figlio ha portato alla scoperta di droga e contanti nascosti nella camera del 17enne. La polizia di Stato di Genova lo ha denunciato per detenzione di sostanza ...

Violenta lite finita nel sangue. Picchia il padre 96enne, l’anziano resta in fin di vita

msn.com scrive: Il dramma si è consumato in un condominio di Grosseto, nella tarda serata di martedì. Il figlio di 63 anni gli ha sferrato ripetuti colpi al volto ...