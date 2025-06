Vino musica e friggione Notte divina al Carmine

Venerdì sera, il Carmine si trasforma in un palcoscenico di sapori e suoni con "Carmine Divino". Un evento che non solo celebra la gastronomia locale, ma incarna il crescente amore per il cibo autentico e le esperienze condivise. Scopri piatti tipici come il friggione, accompagnati da buona musica e arte. Non perdere l’occasione di vivere una notte magica: dove il gusto incontra la cultura!

Sapori, arte e musica. Torna l’evento enogastronomico " Carmine Divino ", venerdì dalle ore 20.30 nella Chiesa del Carmine, in via Libertà 97 a Medicina. L’amministrazione comunale, in collaborazione con I Portici di Medicina, presenta la quarta edizione di "Carmine Divino", evento enogastronomico di punta che celebra i prodotti del territorio in una cornice di grande suggestione artistica e culturale: la Chiesa del Carmine. Anche quest’anno hanno contribuito alla realizzazione gli sponsor Bcc ravennate forlivese e imolese e Confcommercio Bologna. L’iniziativa si svolgerà in occasione de "La lunga notte delle chiese", manifestazione nazionale che valorizza il patrimonio religioso e artistico italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vino, musica e friggione. Notte divina al Carmine

