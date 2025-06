Vino arte e cioccolato | Roeno gioca su gusto e bellezza per un turismo multisensoriale

Scopri come Roeno trasforma il turismo enogastronomico in un'esperienza multisensoriale unica! Con "Vino & Cioccolato" e "Il vino è arte", l’azienda veronese invita a esplorare un connubio irresistibile tra gusto e bellezza. Immergiti in un percorso che stimola tutti i sensi, perfetto per chi cerca un'uscita originale e raffinata. In un'epoca in cui il turismo esperienziale è in continua ascesa, queste proposte si rivelano un vero

Roeno, azienda vitivinicola di Brentino Belluno (Verona), arricchisce l'offerta enoturistica con Vino & Cioccolato e Il vino è arte, due nuove esperienze pensate per coinvolgere gli ospiti in un contesto che fonde eleganza, gusto e creatività. La prima proposta è un percorso multisensoriale che.

Leggi anche ’L’arte del vino all’Arengo’. Un viaggio nel gusto per scoprire eccellenze - Scopri l'affascinante connessione tra vino e cultura con "L'Arte del Vino all'Arengo". Sabato 24 e domenica 25 maggio 2025, Ascoli ospiterà un fine settimana dedicato all'enologia, all'arte e alla valorizzazione del patrimonio storico.

