Vini d’Abbazia | a Fossanova la IV edizione

...offriranno un viaggio sensoriale unico. La IV edizione di Vini d’Abbazia è un'occasione imperdibile per scoprire i segreti millenari della viticoltura monastica, in un contesto che celebra la bellezza del patrimonio culturale italiano. In un periodo in cui il turismo enogastronomico è in forte crescita, questo evento rappresenta l’eccellenza e l’autenticità delle nostre tradizioni. Preparati a brindare alla storia!

Quarta edizione in arrivo per la manifestazione Vini d’Abbazia che unisce degustazioni, cultura e approfondimenti al fine di promuovere l’antica tradizione enologica monastica. Nello splendido borgo medievale di Fossanova si riuniranno oltre 30 cantine di abbazie italiane e straniere e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Vini d’Abbazia: a Fossanova la IV edizione

Leggi anche Vini d’Abbazia, tra spirito e spiritualità - Dal 6 all’8 giugno, l'abbazia di Fossanova diventa il palcoscenico di un viaggio affascinante tra vini e spiritualità.

