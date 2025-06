Vincenzo Cangelosi | Nuove Strategie per il Perugia con Focus su Fasce e Giovani

Vincenzo Cangelosi, nuovo timoniere del Perugia, punta su un calcio innovativo, focalizzandosi su fasce e giovani talenti. La transizione dalla gestione precedente non sarà semplice, ma il suo piano strategico promette di valorizzare le potenzialità della squadra. In un periodo in cui i club cercano di riscoprire e investire nei giovani, Cangelosi potrebbe rappresentare un punto di svolta: una vera occasione per rinvigorire il calcio umbro. Sarà l'inizio di una nuova era?

Vincenzo Cangelosi ha un piano ben preciso. Perché da subentrato ha ereditato pregi e difetti di una squadra allestita in estate e allenata, prima di lui, da due tecnici, Formisano e poi Zauli, con idee diverse. Adesso l'allenatore biancorosso, che ha l'opportunità di iniziare a lavorare con la squadra dall'estate, con le conoscenze dei mesi passati, vuol condurre il gioco con le sue regole, condivise e sposate anche dalla società . Innanzitutto con una rosa ristretta, con un ritiro che vedrà protagonisti i giocatori che parteciperanno al progetto e con un mercato che, senza blocco come nelle ultime due sessioni, potrà regalargli giocatori mirati, con l'attenzione che si sposterà sulle fasce, determinanti per sviluppare il gioco di Cangelosi.

