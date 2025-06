Ville venete da scoprire | Villa Ca' Conti a Granze

Scopri Villa Ca' Conti a Granze, un gioiello del 1580 che racconta storie di nobiltà e arte. Immersa nel verde veneto, questa villa è un perfetto esempio di architettura rinascimentale e un must per gli amanti della bellezza storica. Con l'interesse crescente per il turismo slow, ogni angolo di Villa Ca' Conti invita a una visita immersiva. Non perdere l'occasione di esplorare questo tesoro nascosto!

Ville Venete da scoprire: Ca' Conti a Granze.? Domenica 8 giugno 2025 Villa Ca’ Conti, conosciuta anche come Villa Rusconi-Camerini, fu fatta edificare nel 1580 da Alberto Conti, conte di Padova e esattore delle tasse per i Carraresi, e la famiglia ne mantenne la proprietà fino al. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Ville venete da scoprire: Villa Ca' Conti a Granze

Segui queste discussioni sui social

Feuillu #cambresis #errance #analogphotography #6x6 #pellicule #ville #streetmoment #urbanphotography #lomographyfilm #yashicamat124g #photoargentique @lomographyfrance #streetphotography Leggi la discussione

Petits bonheursScène de vie urbaine Paris 2012#paris #photoarchive2012 #urbain #ville #jeu #joie #rue #feuillesmortes #hiver #photographie #photography #streetphotography #street #automnleaves #joy #city #pixelfed Leggi la discussione

Su questo argomento da altre fonti

Ville venete da scoprire: Villa Ca' Conti a Granze

Si legge su padovaoggi.it: Ville Venete da scoprire: Ca' Conti a Granze. Villa Ca’ Conti, conosciuta anche come Villa Rusconi-Camerini, fu fatta edificare nel 1580 da Alberto Conti, conte di Padova e esattore delle tasse per i ...

Giornata delle Ville Venete 2024, otto itinerari da scoprire: ecco cosa vedere

Lo riporta ilrestodelcarlino.it: Sarà un’occasione per scoprire le oltre 4mila ville che costellano ... dall’Associazione per le Ville Venete, punta a far conoscere i tanti aspetti della Villa Veneta attraverso otto diversi ...

Le Ville Venete e i migliori itinerari: scoprire le Ville Palladiane

Lo riporta siviaggia.it: Al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, nelle campagne tra le provincie di Vicenza, Padova, Treviso e Rovigo, quella che un tempo era chiamata Repubblica di Venezia, si trovano numerosi ...