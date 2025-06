Villa Giusti e l' armistizio della Grande Guerra

Scopri la storia che ha segnato la fine della Grande Guerra! Domenica 8 giugno 2025, Villa Giusti apre le sue porte per un'esclusiva visita ai suoi giardini e interni. Qui, il 3 novembre 1918, si siglò l'armistizio tra Italia e Austria, un momento cruciale nella nostra storia. Immergiti in un contesto che va oltre il passato, riflettendo su come la pace possa sempre rinascere dai conflitti. Non perdere questa opportunità unica!

Villa Giusti e l’armistizio della Grande Guerra:? Domenica 8 giugno 2025 Visita esclusiva a giardino e interni di Villa Giusti, uno dei simboli più rappresentativi della città e della sua storia, essendo il luogo dove, il 3 novembre 1918, le autorità militari italiane e austriache. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - "Villa Giusti e l'armistizio della Grande Guerra"

Segui queste discussioni sui social

Niente rinnovo: parti distanti e così il terzino sinistro Luca #Villa dirà addio al #Padova a parametro zero in estate. #calciomercato Leggi la discussione

Im Wohnzimmer müsste mal wieder der Fußboden gewischt werden. #villa #holz #orgel Leggi la discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Villa Giusti dell’armistizio: la storia, l’arte e la famiglia che l’abitò

Segnala dilei.it: Ma facciamo un grande balzo in avanti nel tempo e ... una giornata storica che ritroviamo in tutti i libri di scuola: Villa Giusti dell’armistizio svolse un ruolo fondamentale per il nostro ...

Alla scoperta di Villa Giusti e la fine della Grande guerra

padovaoggi.it scrive: le autorità militari italiane e austriache vi firmarono l'armistizio che pose fine alla prima guerra mondiale Si ritiene che villa Giusti fosse in origine una fattoria annessa alla già citata ...

Visita congiunta a Villa Giusti e Villa Molin per l'anniversario dell'armistizio della prima guerra mondiale

Riporta padovaoggi.it: In occasione dell’anniversario dell’Armistizio ... di VILLA GIUSTI è formato da due fabbricati principali distinti, rappresentati dalla villa vera e propria e da un grande edificio che ...