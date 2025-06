Villa Gioia si allarga l’inchiesta sulla residenza degli orrori | nuovo esposto e analisi del capello

L'inchiesta sulla "residenza degli orrori" di Villa Gioia si amplifica, rivelando un lato oscuro del sistema di cura per anziani in Italia. Il nuovo esposto e le analisi sui capelli degli ospiti sollevano interrogativi inquietanti su pratiche poco etiche. Questo caso evidenzia la necessità di una vigilanza più attenta nelle strutture per anziani, un tema sempre più cruciale nel dibattito sociale odierno. Cosa dovremmo fare per proteggere i più vulnerabili?

Monza, 3 giugno 2025 - Si aggiunge un altro esposto nell'inchiesta sulla casa famiglia per anziani di Monza, chiusa a Pasqua dai carabinieri del Nas perché ritenuta la "residenza degli orrori". E intanto sono stati sottoposti all' analisi del capello, per scoprire se hanno assunto farmaci inadeguati o in quantità massicce, gli ultimi quattro ospiti presenti quando i militari hanno fatto un sopralluogo con l’ausilio del 118 trasferendoli in ospedale. La Procura di Monza indaga sulla struttura che aveva aperto ad ottobre scorso in un elegante quartiere residenziale monzese, dove almeno due anziani entrati in discreto stato di salute sono stati portati via dai paren t i dopo alcuni mesi perché trovati dimagriti, disidratati, con piaghe da decubito, condizioni che poi li avrebbero portati alla morte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Villa Gioia, si allarga l’inchiesta sulla residenza degli orrori: nuovo esposto e analisi del capello

Leggi anche Monza, due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia: aperta un’inchiesta - Due anziani sono morti dopo un ricovero nella casa famiglia Villa Gioia di Monza, dove erano stati accolti in buone condizioni di salute.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Monza, due anziani morti dopo il ricovero a Villa Gioia: aperta un’inchiesta

Segnala msn.com: Monza, 12 maggio 2025 - La Procura di Monza indaga su due anziani entrati nella casa famiglia Villa Gioia di via Cattaneo a Monza in discreto stato di salute e portati via dai parenti dopo alcuni ...

Villa Gioia a Monza, due anziani morti dopo il ricovero nella rsa: indaga la procura

milano.repubblica.it scrive: Sono almeno due i casi di anziani morti in circostanze poco chiare in Villa Gioia, residenza per anziani inaugurata a Monza lo scorso ottobre e chiusa poche settimane fa dai carabinieri del Nas di ...

Villa Gioia di Monza, la «residenza degli orrori»: da ottobre almeno tre anziani morti

Come scrive milano.corriere.it: Sette mesi dopo, in aprile, al cancello di Villa Gioia, a Monza, si presentano i carabinieri del Nas di Milano, supportati dai loro colleghi della Stazione di Monza. Trovano all’interno quattro ...