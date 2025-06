Vigili del fuoco oggi la firma del protocollo per la nuova caserma

Oggi a Pesaro segna una svolta storica per la sicurezza della comunità: alle 15, sarà firmato il protocollo per la nuova caserma dei vigili del fuoco. Un passo fondamentale non solo per il potenziamento dei servizi di emergenza, ma anche per il rafforzamento del sistema di protezione civile nelle Marche. Questo investimento testimonia l'attenzione verso la sicurezza dei cittadini, sempre più al centro delle politiche locali. Non perdere questo momento decisivo!

Oggi alle 15 nella sede della Prefettura di Pesaro (salone Metaurense) alla presenza del sottosegretario al ministero degli Interni, Emanuele Prisco (in foto), il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, il capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco, Eros Mannino, il sindaco di Pesaro Andrea Biancani e il direttore generale dell’Ast (Azienda sanitaria territoriale) di Pesaro e Urbino, Alberto Carelli, sarà firmato il protocollo d’intesa per l’acquisizione da parte del Ministero dell’area per la realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco, sede del Comando provinciale. Una firma molto importante per una struttura che il territorio attende da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vigili del fuoco, oggi la firma del protocollo per la nuova caserma

