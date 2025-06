Vietri FdI | Bitetti allo stadio per prendere in giro tifoseria e città

Piero Bitetti, esponente di Fdi, si fa vedere allo stadio Iacovone con un video che sembra più una manovra elettorale che una buona notizia. In un momento in cui la cittadinanza è stanca delle promesse non mantenute, il suo ottimismo stride con la realtà. Un gesto che solleva interrogativi sul futuro dello sport a Taranto e sulla fiducia nei politici locali. I cittadini si aspettano fatti, non solo parole.

Tarantini Time Quotidiano «Piero Bitetti per tentare di racimolare qualche voto in più realizza un video dal cantiere dello stadio Iacovone per dire che ha una buona notizia da dare ai tarantini: i tempi per la consegna dell’impianto – afferma compiaciuto – sono rispettosi del cronoprogramma. Ma come? Il Pd, partito maggioritario della coalizione di Bitetti, ha attaccato sin dal principio la gestione commissariale. Ora Bitetti finalmente sconfessa sia il Partito democratico che la Regione Puglia, che hanno più volte parlato di ritardi e di fallimento annunciato. Un cortocircuito politico clamoroso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Vietri (FdI): “Bitetti allo stadio per prendere in giro tifoseria e città”

