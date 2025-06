Vieni a vivere a Varese | un incentivo per attirare nuovi talenti e residenti

Varese si prepara a riscrivere il futuro: con un nuovo incentivo per attrarre talenti e residenti, la città lombarda punta a rivitalizzare la sua popolazione. Negli anni '50 e '60, l'emigrazione alimentava le sue strade; oggi, è necessario un cambio di rotta per contrastare la fuga dei giovani e l'invecchiamento demografico. Scopri come Varese sta reinventando il concetto di comunità e perché potrebbe essere la tua prossima destinazione!

Se il settentrione negli anni ’50 e ’60 era soggetto ad un forte incremento della popolazione causata anche dall’emigrazione, oggi bisogna far fronte nei piccoli e medi comuni anche alla mancanza di residenti provocata da giovani che vanno all’estero, dal calo delle nascite e dalla scomparsa degli ultimi anziani rimasti. E’ il caso della città . 🔗 Leggi su Lifeandnews.it © Lifeandnews.it - “Vieni a vivere a Varese”: un incentivo per attirare nuovi talenti e residenti

Leggi anche “Se vieni a vivere a Varese ti regaliamo seimila euro”: come funziona il bando per attrarre i giovani in città - Sei un giovane in cerca di nuove opportunità? A Varese ti aspettano 6.000 euro per aiutarti a stabilirti! Questo bando, lanciato dalla Camera di Commercio, mira a contrastare l'emorragia di talenti verso Milano e la Svizzera.

