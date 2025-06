Vieni a vivere a Varese che ti paghiamo | come ottenere i tre voucher da duemila euro E dove spenderli

Sei un giovane in cerca di opportunità? A Varese, il sogno di una nuova vita si avvera! Con tre voucher da duemila euro l'uno per gli under 40 che si trasferiranno, questa iniziativa non è solo un incentivo economico, ma anche un invito a scoprire un territorio ricco di bellezze naturali e culturali. Immagina di investire questi fondi in attività locali, esperienze uniche e costruire relazioni significative. Non perdere questa occasione!

Varese, 3 giugno 2025 – Venire pagati per trasferire la propria residenza. Succede a Varese, con un bando elaborato dalla Camera di Commercio locale, che metterà a dispozione voucher del valore netto di duemila euro annui, per un totale di tre annualità. Ne potranno beneficiare gli under 40 che sceglieranno di trasferirsi nella provincia dei laghi (c’è che dice sette, c’è chi ne conta ben dieci), a fronte di un nuovo contratto di lavoro con un’impresa del territorio. L’obiettivo. L’intenzione è quella di accrescere la competitività del territorio: rendere la provincia di Varese sempre più attrattiva per giovani, lavoratori e famiglie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Vieni a vivere a Varese che ti paghiamo: come ottenere i tre voucher da duemila euro. E dove spenderli

