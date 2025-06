Vieira Inter la pista sembra complicata | due club sul francese e il Genoa vuole blindarlo

La situazione di Vieira all'Inter si fa sempre più complessa. Mentre i nerazzurri cercano un nuovo tecnico in vista della partenza per gli Stati Uniti, il Genoa gioca d'anticipo nel blindare il suo allenatore. Con la Serie A sempre più competitiva, la scelta del prossimo coach potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni interiste. Chi sarà in grado di riportare l’Inter ai vertici? La risposta è attesa con ansia!

Vieira Inter, complicata la pista che porterebbe il tecnico del Genoa Vieira in nerazzurro. Il tecnico piace ad altri due club di Serie A. Dopo aver salutato Simone Inzaghi, l' Inter deve necessariamente chiudere per il suo sostituto. I nerazzurri partiranno presto per gli Stati Uniti, dati gli impegni del Mondiale per Club. Per questo motivo, Marotta e il suo staff dovranno scegliere il prossimo tecnico con cura e, soprattutto, in tempi brevissimi. Il preferito rimane per il momento Cesc Fabregas, che però dovrà prima liberarsi dal Como, mentre si è defilato Roberto De Zerbi. Piste alternative portano a Christian Chivu e a Patrick Vieira.

Vieira: «Contento di aver aiutato l'Inter? La nostra attenzione era solo su riuscire a prendere punti» - L'allenatore del Genoa, Patrick Vieira, ha espresso la sua soddisfazione dopo il pareggio con il Napoli, intervenendo ai microfoni di Dazn.

