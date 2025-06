Vieira Genoa tante offerte sul piatto dell’allenatore Ecco il piano della società viste le voci sull’addio

Il Genoa è in fermento: la società punta a blindare Patrick Vieira, il maestro che ha riportato entusiasmo tra i tifosi. Con diverse offerte sul tavolo, il club rossoblù non vuole lasciarsi sfuggire un talento così promettente. In un calcio sempre più competitivo, la stabilità tecnica è fondamentale per costruire un futuro vincente. E tu, sei pronto a sostenere questo nuovo capitolo della storia genoana?

Vieira Genoa, tante voci e una grande intenzione da parte della società rossoblu: rinnovare ulteriormente il contratto all’allenatore Il Genoa lavora intensamente per costruire le basi della prossima stagione e uno dei primi nodi da sciogliere riguarda il futuro di Patrick Vieira. Il centrocampista francese, protagonista di un’ottima annata sotto la guida di Alberto Gilardino, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vieira Genoa, tante offerte sul piatto dell’allenatore. Ecco il piano della società viste le voci sull’addio

Leggi anche Badelj saluta il Genoa, il saluto di Vieira: «Perdiamo un giocatore importante. Atalanta? Ecco chi manca» - Nella conferenza stampa di oggi, Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha affrontato la partenza di Badelj, descrivendolo come un giocatore fondamentale.

