VIDEO | Ultimi giorni prima del referendum Patti | Possiamo liberare il lavoro dal precariato

Mentre ci avviciniamo al referendum sui patti, la discussione sul futuro del lavoro in Italia si fa sempre più incalzante. Ieri, al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, il concerto della Festa della Repubblica ha acceso i riflettori su temi cruciali come il precariato e la dignità lavorativa. Un momento per riflettere: possiamo davvero liberare il nostro lavoro dallo sfruttamento? La risposta potrebbe risiedere nel voto di tutti noi.

Ieri al Parco Horcynus Orca di Capo Peloro, nel giorno della Festa della Repubblica, il concerto rinviato il 25 aprile scorso con al centro i temi del lavoro, della pace e dello sfruttamento. Presente tra gli altri il segretario regionale Cgil Alfio Mannino che ha ricordato il referendum di otto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Ultimi giorni prima del referendum, Patti: "Possiamo liberare il lavoro dal precariato"

