VIDEO | Torre Faro acque di fogna davanti agli ingressi delle villette | complicato uscire a piedi

Una situazione allarmante quella di Torre Faro, dove le acque di fogna invadono gli ingressi delle villette, rendendo complicato l’accesso a piedi. I residenti, esasperati, hanno chiesto interventi urgenti ad Amam, denunciando il malfunzionamento delle pompe di sollevamento. Questo episodio mette in luce un tema più ampio: la necessità di mantenere infrastrutture urbane efficienti per garantire la qualità della vita. Come si può tollerare ancora tutto questo?

Acque di fogna davanti alle villette di Torre Faro in via Circuito. E' quanto segnalato da abitanti che hanno documentato in un video quanto sta avvenendo sollecitando interventi urgenti ad Amam. I residenti accusano il mal funzionamento delle pompe di sollevamento che non reggono più Un problema. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - VIDEO | Torre Faro, acque di fogna davanti agli ingressi delle villette: complicato uscire a piedi

