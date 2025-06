VIDEO Roma Soulé compra casa ai genitori in Argentina e glielo annuncia così

Roma Soulé, talento della Roma, ha stupito i suoi genitori acquistando una casa in Argentina e rivelandolo con un video emozionante. Un gesto che va oltre il semplice regalo: rappresenta il forte legame con le proprie radici e l'importanza della famiglia. In un'epoca in cui molti giovani calciatori cercano la fama, lui sceglie di investire nel futuro dei suoi cari. Scopri come questo atto d’amore sta conquistando i cuori degli italiani!

Il calciatore, finita la stagione con la squadra giallorossa, si gode un po' la sua terra e la sua famiglia a cui ha fatto una sorpresa che lascia senza parole: mamma e papà sono in lacrime. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Roma, Soulé compra casa ai genitori in Argentina e glielo annuncia così

Leggi anche Atalanta-Roma LIVE, Soulé: “Mi adatto al ruolo che sceglie il mister”. Gollini in tribuna - Al Gewiss Stadium, il grande attesissimo match tra Atalanta e Roma si accende per la 34ª giornata di Serie A, con fischio d'inizio alle 15:00.

