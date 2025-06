VIDEO – L’Inter saluta Inzaghi rivivendo i suoi 4 anni | ‘Grazie’

L'Inter e Simone Inzaghi si dicono addio dopo quattro anni di emozioni indimenticabili. Un video celebrativo ripercorre i momenti salienti di un viaggio che ha segnato la storia recente del club. Questo evento non segna solo una fine, ma apre a nuove possibilità: quale sarà il futuro della squadra? Con gli allenatori italiani sempre più nel mirino dei top club, gli sviluppi saranno da seguire con attenzione!

L’Inter e Inzaghi si sono separati ufficialmente. Oggi pomeriggio è andato in scena l’incontro decisivo. Dopo i due comunicati: uno con l’annuncio del club e le parole di Beppe Marotta e l’altro con il saluto dell’ex mister, ecco il video celebrativo. IL VIDEO DELL’ADDIO – Dopo quattro anni esatti l’Inter e Simone Inzaghi si separano. Il 3 giugno del 2021 veniva annunciato come nuovo allenatore della Beneamata e il 3 giugno 2025 arrivano le dimissioni. Nel pomeriggio l’incontro decisivo in centro a Milano a definire il tutto. Per il club nerazzurro adesso si aprirà una nuove era. Bisognerà scegliere il nuovo allenatore che guiderà questa squadra nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Inter-news.it