VIDEO | La rissa in corso Italia e l' aggressione ai carabinieri

Sabato notte, la movida di Corso Italia si trasforma in un campo di battaglia. Un video shocking mostra una rissa tra giovani, culminata in un’aggressione a un carabiniere. Questo episodio non è solo un fatto di cronaca, ma riflette un trend preoccupante: la crescita della violenza nei luoghi di svago. È fondamentale chiedersi: cosa sta succedendo nei nostri centri? La sicurezza dei cittadini è davvero a rischio?

Ecco il video della rissa di sabato notte in corso Italia. Nelle immagini che pubblichiamo si vedono una decina di ragazzi all'uscita dai locali notturni della zona, fronteggiarsi con calci e pugni. Uno di loro colpisce alle spalle un carabiniere in divisa, intervenuto insieme ai colleghi del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | La rissa in corso Italia e l'aggressione ai carabinieri

Leggi anche Maxi rissa in corso Italia, spuntano due nuovi video: arresti convalidati ma i giovani tornano in libertà | Le immagini - Una maxi rissa in corso Italia ha scosso la città, con nuovi video che mettono in luce la violenza di un episodio che riflette un trend preoccupante: il crescente clima di tensione tra i giovani.

Se ne parla anche su altri siti

Maxi rissa in corso Italia, spuntano due nuovi video: arresti convalidati ma i giovani tornano in libertà

Riporta ilsecoloxix.it: Fissato il processo per il prossimo 11 giugno. I carabinieri dai filmati potrebbero far scattate nuove accuse. La folla lancia pietre e bottiglie contro le ...

Maxi rissa in corso Italia, scarcerati i 6 giovani arrestati: processo rinviato all’11 giugno

Scrive msn.com: Genova. Sono stati tutti scarcerati senza alcuna misura cautelare i sei giovani arrestati all’alba del 2 giugno per la maxi rissa in corso Italia che ha visto coinvolti decine di giovani alcuni dei qu ...

Maxi rissa tra giovanissimi all'alba a Genova

Secondo genova.repubblica.it: in corso Italia, il lungomare della movida estiva in città. Il bilancio è di sei persone arrestate e altrettanti carabinieri feriti. I ragazzi finiti in manette hanno tra i 18 e i 23 anni. Un minorenn ...