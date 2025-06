VIDEO | Ecco l' ultimo tratto dei 12 chilometri di nuove piste ciclabili taglio del nastro in via Einaudi

Pescara si conferma città bike-friendly con l'inaugurazione dell'ultimo tratto delle nuove piste ciclabili, un totale di 12 chilometri che promuovono una mobilità sostenibile. Questo investimento di oltre 2 milioni di euro non è solo un'opportunità per gli amanti delle due ruote, ma riflette un trend europeo verso città più verdi e vivibili. Un passo importante verso un futuro in cui la bici diventa protagonista della vita urbana!

Inaugurato, nella mattina di martedì 3 giugno, su via Luigi Einaudi, davanti alla nuova sede del Mibe, l'ultimo tratto dei 12 chilometri di pista ciclabile, realizzati a Pescara con un finanziamento di oltre 2 milioni di euro. "Un'inaugurazione organizzata proprio in occasione della Giornata.

Leggi anche Lavori di restyling su Corso Vittorio Emanuele: transennato l'ultimo tratto - Proseguono i lavori di riqualificazione su Corso Vittorio Emanuele a Salerno. Presenti le prime fasi della posa di pavimentazione in pietra lavica tra Piazza Portanova e via Velia, mentre l’ultimo tratto è stato transennato per garantire sicurezza durante i lavori.

