VIDEO A24 in tilt | rientro del 2 giugno paralizzato da code e disagi

Il rientro dal ponte del 2 giugno si è trasformato in un vero incubo per migliaia di automobilisti, bloccati per ore tra Teramo e il Gran Sasso. Code interminabili e mancanza di informazioni hanno esasperato una situazione già critica. Questo episodio mette in luce la crescente necessità di investire nelle infrastrutture e nella gestione del traffico, specialmente in occasioni festivi. Un chiaro segnale che i viaggiatori chiedono attenzione e soluzioni per il futuro!

Teramo - Migliaia di automobilisti intrappolati per ore tra Teramo e il Gran Sasso, senza alternative né informazioni adeguate, in un rientro festivo da incubo. Il rientro dal ponte del 2 giugno si è trasformato in un calvario per migliaia di automobilisti, camperisti e pullman che, nella serata di ieri, hanno affrontato un interminabile ingorgo sull’autostrada A24, nel tratto compreso tra Teramo e il Traforo del Gran Sasso. Le code, inizialmente segnalate come lunghe 3 chilometri, si sono estese fino a 4 chilometri, con tempi di percorrenza aumentati di oltre un’ora rispetto alla media. La situazione è stata aggravata dalla mancanza di informazioni chiare e alternative viabili. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - [VIDEO] A24 in tilt: rientro del 2 giugno paralizzato da code e disagi

