VIDEO ‘A Capriglia’ Solopaca brinda ad un nuovo ritrovo

A Solopaca, l’atmosfera si fa magica con l’apertura di ‘A Capriglia’, un nuovo ritrovo che trasforma il semplice gesto del bere un caffè in un’esperienza unica. Antonio Esposito ha creato uno spazio dove calici di vino e musica si fondono, rispondendo al crescente desiderio di socialità nei piccoli centri. In un'epoca in cui la connessione è fondamentale, questo locale diventa un punto di riferimento per momenti speciali da condividere. Scopri perché non puoi perdertelo!