Vibo Valentia Mariangela Preta insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica | Un’emozione indescrivibile

Un riconoscimento che sprizza orgoglio e passione! Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, ha ricevuto il titolo di Cavaliere della Repubblica. Questo prestigioso onore non è solo un traguardo personale, ma mette in luce l'importanza della cultura nel nostro Paese. In un momento in cui la valorizzazione del patrimonio artistico è più vitale che mai, Mariangela rappresenta una fonte d'ispirazione per tutti noi.

In occasione della Festa della Repubblica, Mariangela Preta, direttrice del Polo Museale di Soriano Calabro, è stata insignita del prestigioso titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Il riconoscimento, conferito per il suo impegno nel settore culturale, celebra anni di dedizione e passione al servizio della valorizzazione del patrimonio artistico e museale. “È un’emozione indescrivibile”, ha dichiarato Preta attraverso i suoi canali social. “Questo titolo mi onora profondamente e lo voglio condividere con tutte le persone che lavorano con me, ogni giorno, con passione e amore per la cultura”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Vibo Valentia. Mariangela Preta insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica: “Un’emozione indescrivibile”

