Viareggio | accoltellato su treno diretto a Firenze Ferito 27enne che tornava dal mare

Un tranquillo viaggio di ritorno dal mare si trasforma in un incubo: un 27enne è stato accoltellato su un treno diretto a Firenze. La violenza esplosa tra tre passeggeri ci ricorda quanto sia cruciale ripensare la sicurezza sui mezzi pubblici. In un'epoca in cui il trasporto collettivo dovrebbe garantire serenità, eventi come questo ci interrogano sul nostro senso di sicurezza. Cosa si può fare per prevenire tali episodi?

A bordo è scoppiata una rissa fra tre passeggeri, che si è conclusa con il ferimento di uno di loro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Viareggio: accoltellato su treno diretto a Firenze. Ferito 27enne che tornava dal mare

