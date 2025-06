Vianese vola in finale play off contro Monastir | intervista ad Alfonso Della Corte

La Vianese è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, sfidando il Monastir in finale play off. Alfonso Della Corte, portiere di punta, racconta un'evoluzione straordinaria: "La crescita è stata esponenziale". Questo cammino non è solo una vittoria sportiva, ma rappresenta la forza del lavoro di squadra e la passione di un'intera comunità. Non perdere il racconto di un sogno che si avvera!

In questi anni è stato uno dei punti di forza della Vianese e anche domenica, contro il Montecchio Gallo, ha chiuso la saracinesca e la sua squadra è volata alla finale play off che la vedrà opposta ai sardi del Monastir. Alfonso Della Corte, quanto si è evoluta la Vianese dal suo arrivo ad oggi? "La crescita è stata senza dubbio esponenziale e il merito va, in primo luogo, al presidente Enrico Grassi e al direttore sportivo, Matteo Bimbi: sono loro gli artefici principali di questo fantastico percorso". La vostra è stata una stagione eccezionale. "Non è ancora finita, ma per ora possiamo ritenerci molto soddisfatti, anche perché le aspettative, ad inizio stagione, erano ben diverse. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vianese vola in finale play off contro Monastir: intervista ad Alfonso Della Corte

