Viaggio tra musica e parole alla Domus

Scopri il fascino della Domus dei Tappeti di Pietra, dove storia e cultura si intrecciano in un viaggio emozionante. Al di là della Chiesa di Sant’Eufemia, scoprirete un mondo sotterraneo ricco di leggende e tradizioni. La rassegna che unisce musica e parole promette di farvi vivere un'esperienza unica, capace di far vibrare le corde dell’anima. Non perdere l'occasione di esplorare questo straordinario legame tra passato e presente!

C’è un “sopra” e un “sotto” alla Domus dei Tappeti di Pietra, nel rapporto tra la settecentesca Chiesa di Sant’Eufemia in superficie e la domus tardoantica che si raggiunge scendendo sottoterra; un’immersione ed emersione che riflettono lo scendere-salire di tante tradizioni mitiche, religiose e letterarie – un viaggio, insomma, che la nuova rassegna ’Buio d’inferno’ e la dolce sinfonia di paradiso propone come percorso di musica e parole da oggi al 4 luglio, lungo dodici appuntamenti, sempre alle 17 (info e prevendite: biglietteria teatro Alighieri 0544-249244 – www.ravennafestival.org. Biglietti 6 euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viaggio tra musica e parole alla Domus

