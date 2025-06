viaggio nella savana da vallemiano al centro verde fuori controllo manutenzione zero

La savana urbana di Vallemiano e dintorni racconta una storia inquietante: un degrado che avanza inesorabile, quartieri dimenticati e un verde pubblico abbandonato. L'assenza di manutenzione mette a rischio il nostro benessere e la qualità della vita. La richiesta di un vero cambio di passo è più urgente che mai. È ora di ripensare il nostro rapporto con l'ambiente che ci circonda: vogliamo una città fiorente o una giungla?

Briciole per le manutenzioni, quartieri assediati dal degrado. Da Vallemiano al Pinocchio, dalle Grazie alle Palombare: il viaggio choc del Carlino nei quartieri ridotti allo sbando. L'annunciato cambio di passo sotto il profilo manutentivo non c'è ancora stato e la città è preda di una situazione mai così allarmante. La situazione del verde è fuori controllo, erbacce e arbusti di specie di nessun valore vegetale stanno infestando i bordi delle strade, i marciapiedi, le rotatorie, gli incroci. Un'incuria che non fa sconti a una zona piuttosto che un'altra e la testimonianza arriva dal tour del degrado fatto ieri dal nostro giornale nella giornata dedicata alla festa della Repubblica.