Viaggio culturale e accessibile alla scoperta della Magna Graecia grazie all' Ens calabrese

Scopri la Magna Graecia con un viaggio indimenticabile! Domenica 1° giugno 2025, partecipa al Railtour organizzato dall'ENS Calabria: un'esperienza culturale accessibile che ti porterà a Locri e Gerace. In un’epoca in cui l'inclusività è fondamentale, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la valorizzazione del patrimonio storico e artistico calabrese per tutti. Non perdere l’opportunità di vivere la Calabria attraverso i suoi tesori!

Passerà agli annali delle attività della nostra Associazione, la giornata di domenica 1° giugno 2025: un intero evento di Railtour - Viaggia in Treno e Scopri la Calabria con Il Treno della Magna Graecia destinazione Locri e Gerace, organizzato con il Consiglio Regionale ENS Calabria e le Sezioni Provinciali ENS della Calabria, e dedicato ad oltre 50 persone sorde che hanno trascorso questo indimenticabile.

