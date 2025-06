Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 20 | 25

Ottime notizie per gli automobilisti! La viabilità sulla A1 Roma-Napoli è tornata normale dopo la rimozione di un incidente, segnando un passo verso una mobilità più fluida nel Lazio. Questo riflette un trend positivo nella gestione del traffico, che mira a migliorare l'esperienza di viaggio. Ricordate, una circolazione regolare non solo facilita gli spostamenti, ma contribuisce anche a ridurre l'inquinamento. Viaggiare in modo consapevole è il futuro della nostra mobilità!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A1 Roma Napoli è stato rimosso l'incidente tra il bivio per azioni Roma sud e Valmontone in direzione di Napoli la circolazione è tornata regolare rimosso Anche l'incidente sulla Flaminia sono smaltimento le code tra quarticcioli Adriano verso Terni andiamo sulla A24 roma-teramo rimasto incidente in complanare tra il raccordo è Settecamini verso Teramo restando sulla A24 ma sulla tratto Urbano abbiamo file per traffico intenso tra Portonaccio e il video per la tangenziale est verso il centro il quadrante sud della capitale ancora code per traffico sulla via del mare tra il raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia il tutto verso il litorale ora diamo uno sguardo al trasporto ferroviario sulla linea fl3 roma-viterbo domani 4 giugno per consentire interventi di manutenzione programmata i treni regionali potranno subire variazioni cancellazioni o limitazioni di percorso il dettaglio della notizia disponibile sulla nostro sito infomobilità Punto Astral spa Infine per il trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana questa sera riprendo le lavori volti al prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo pertanto le ultime partenze dei treni da capo II sono 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi il servizio prosegue con i bus delle linee MT express San Giovanni via Casilina Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle in servizio dalla domenica al giovedì fino alle 23:30 il venerdì e il sabato fino alle 1:30 di notte tutto questo sino al termine dei lavori è previsto per il prossimo 27 giugno bene a tutto da Arianna carocci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it