Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 19 | 40

Rimanere informati sulla viabilità è fondamentale, soprattutto in un contesto come quello attuale, dove il traffico è una costante sfida per gli automobilisti. Oggi, sulla A1 Roma-Napoli, un incidente al km 580 ha causato code significative. È essenziale pianificare i propri spostamenti e considerare alternative. Ricordate: ogni informazione può fare la differenza nel nostro viaggio! Restate sintonizzati per aggiornamenti tempestivi.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli si è da poco verificato incidente al km 580 si sono formate code tra il bivio per la diramazione Roma sud e Valmontone in direzione di Napoli attenzione perché i mezzi coinvolti un automezzo pesante si trovano sulla corsia di marcia si può dunque di procedere con cautela andiamo ora sulla Flaminia ancora disagi alla circolazione per un precedente incidente avvenuto all'altezza di Riano in direzione di Terni permangono code da Quarticciolo è stato invece di incidente sul Raccordo di Fiuggi all'altezza di San Filippo ci troviamo nella Frusinate la circolazione è tornata regolare In entrambe le direzioni ci spostiamo ora sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna si rallenta per traffico intenso per Roma Fiumicino Ostiense poi abbiamo code a tratti tra Ardeatina Tuscolana interna sempre per traffico Si procede a rilento tra Flaminia Salaria e tra Nomentana e Prenestina A24 roma-teramo attenzione per un incidente segnalato in complanare tra il raccordo e Settecamini in direzione di Teramo dettando sulla A24 ma sul tratto Urbano ci sono Fede tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale verso il centro in questo caso per traffico intenso e chiudiamo con il quadrante sud della capitale abbiamo ancora code per traffico sulla via del mare tra il raccordo Vitinia e sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via Diaz il tutto in direzione del Litorale bene a tutto dariana Grazie Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio