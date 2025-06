Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 19 | 10

La viabilità di Roma e del Lazio continua a far parlare di sé, con disagi persistenti sul raccordo anulare. Un punto critico è il chilometro 5, dove le code aumentano, creando stress negli automobilisti. Questo fenomeno si inserisce in un contesto più ampio: la crescita delle città moderne sta cambiando il nostro modo di spostarci. Riusciremo a trovare soluzioni efficaci per un traffico più fluido? La sfida è aperta!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio ancora disagi sulla raccordo di più Lì per lì è venuto in precedenza nei pressi del chilometro 5 permangono Infatti coda all'altezza di San Filippo In entrambe le direzioni sul tratto è ancora attivo e senso unico alternato Per consentire le operazioni di ripristino andiamo ora sulla Flaminia anche qui ancora qualche problema alla circolazione per un precedente incidente permangono code tra Quarticciolo eriano in direzione di Terni ci spostiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interna sempre per traffico si rallenta tra Cassia Veientana e Salaria a seguire tra Nomentana e alla rustica ora hai la tratto Urbano della A24 si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento tra la Colombo via del Cappellaccio in direzione del raccordo andiamo e fine della quadrante sud della capitale permangono rallentamenti e code sulla via del mare accordi bitinia sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia il tutto verso Ostia