Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 18 | 40

In un momento in cui la mobilità sostenibile sta guadagnando sempre più attenzione, la viabilità nel Lazio continua a mostrarsi fragile. Oggi, incidenti e code nel Frusinate rallentano il traffico. Questo mette in evidenza l’urgenza di investire in infrastrutture sicure e moderne per garantire una circolazione fluida e sostenibile. La situazione attuale non è solo un disagio temporaneo, ma un’opportunità per ripensare il futuro dei nostri trasporti. Rimanete aggiornati!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della regione Lazio in apertura parliamo ancora del Frusinate sulla accordo di più di a causa di un incidente permangono code nei pressi di San Filippo In entrambe le direzioni sulla tratto si circola a senso unico alternato sono infatti in corso le operazioni di rimozione dei mezzi ci spostiamo sulla Flaminia per un precedente incidente permangono code tra Quarticciolo e Riano in direzione di Terni ancora traffico intenso sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana internati la lenta tra Cassia Veientana e Salaria a seguire abbiamo code tra Nomentana e Casilina andiamo sulla tratto Urbano della A24 Qualche rallentamento tra Tor Cervara il raccordo in uscita da Roma sulla Roma Fiumicino Si procede a rilento tra Viale Newton e via del Cappellaccio verso l'Eur nella carreggiata opposta si sta in coda tra la Colombo è la stessa via del Cappellaccio nel quadrante sud della capitale rallentamenti e code interessano la via il raccordo abitini e la Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia in entrambi i casi verso Ostia bene tutto da Arianna crociera Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

