Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità vedi trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura a parliamo della Salaria bis a causa di un incidente avvenuto al km 74 e 500 Ci sono code tra maglianello basso Rieti in direzione di quest'ultimo al momento sulla tratto si transita senso unico alternato andiamo ora sulla Flaminia Anche qui è un incidente la causa delle code tra Quarticciolo e Adriano in direzione di Terni ci spostiamo sulla Pontina per un incidente avvenuto in precedenza permangono code tra il raccordo e Spinaceto verso Latina è stato invece rimosso l'incidente sull'Aurelia all'altezza di Torre in Pietra in direzione del raccordo anulare la circolazione sul tratto è tornata regolare intensifica il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna a Code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolo interna si sta in coda tra Cassia Veientana e Salaria poi code a tratti tra Nomentana e Appia andiamo sulla tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra la tangenziale est e Tor Cervara in uscita dalla capitale in perché ha diretto verso Ostia segnaliamo code sulla via del mare tra il raccordo è Vitinia e sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Acilia