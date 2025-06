Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 16 | 25

Rimanere aggiornati sulla viabilità è essenziale, soprattutto in una metropoli come Roma, dove ogni minuto conta. Oggi, la Pontina presenta code a causa di un incidente, mentre l'Aurelia continua a rallentare. Questo mette in luce un trend preoccupante: la crescente congestione del traffico. In un'epoca in cui ci si sposta sempre di più, le infrastrutture stradali hanno bisogno di attenzione. Rimanete informati e pianificate al meglio i vostri spostamenti!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con altre alle infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la Pontina a causa di un incidente si sono code tra il raccordo Spinaceto verso Latina ci spostiamo sull'Aurelia per un incidente avvenuto in precedenza permangono rallentamenti all'altezza di Torrimpietra direzione Raccordo Anulare e ora andiamo proprio sul raccordo in carreggiata esterna abbiamo qui a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Tuscolana interna sempre per traffico si sta in coda tra Cassia Veientana e Salaria poi rallentamenti tra Nomentana e A24 Roma Teramo E a proposito della 24 sulla tratto Urbano Si procede a rilento tra la tangenziale est e Tor Cervara in uscita dalla capitale infine sulla Colombo rallentamenti e code tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione del Litorale bene tutto il momento ad Arianna che la piastra l'infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio

