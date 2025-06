Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 15 | 25

Rallentamenti in vista sulla Aurelia e sul Raccordo Anulare: un incidente ha creato disagi a Torrimpietra, aumentando il traffico nella capitale. Questo episodio mette in luce un problema sempre più rilevante per i romani: la mobilità urbana. Con l’aumento dei veicoli e le strade congestionate, è fondamentale ripensare il nostro modo di muoverci. Siete pronti a esplorare alternative sostenibili per rendere la città più vivibile?

a causa di un incidente Ci sono rallentamenti all'altezza di Torrimpietra in direzione del raccordo anulare e andiamo proprio sul raccordo in carreggiata esterna troviamo code a tratti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e Tuscolana in interna sempre Piera traffico si rallenta la Cassia Veientana e Salaria a seguire tra Centrale del Latte Prenestina ci spostiamo sulla tratto Urbano della A24 Si procede a rilento tra fiorentini e Tor Cervara in direzione del raccordo andiamo ora sulla Colombo perché già verso il litorale si segnalano code tra via di Mezzocammino e via di Malafede sulla Pontina si sta in coda tra il raccordo è Spinaceto direzione Latina diamo ora uno sguardo al trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana a Matera riprendono i lavori volti al prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo pertanto le ultime partenze dei treni da capolinea sono le 23:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni poi il servizio prosegue con i bus delle express San Giovanni via Casilina Pantano ed MC3 San Giovanni parco di Centocelle in servizio dalla domenica al giovedì fino alle 23:30 il venerdì e il sabato fino alle 1:30 di notte tutto questo fino al termine dei lavori è previsto per il 27 giugno