Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 13 | 25

Aggiornamento viabilità Roma: un incidente sta creando disagi sulla Firenze-Roma, con code tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano. Il traffico, purtroppo, defluisce solo su due corsie. Questo episodio evidenzia l'importanza di investire in infrastrutture più sicure e moderne, un tema sempre più attuale visto l'aumento del traffico e delle necessità di mobilità nella nostra regione. Rimanete aggiornati per evitare lunghe attese!

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Firenze Roma per un incidente avvenuto in presenza permangono le code tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze il traffico defluisce su due corsie altro incidente sulla complanare dell'altra turbano della Roma Teramo code tra il raccordo svincolo di Tor Cervara verso la tangenziale est le altre notizie il trasporto ferroviario in via oggi lavori di manutenzione sui binari della stazione di Roma Termini Pertanto fino al 8 giugno subiscono modifiche di orario è l'imitazione di corso i treni delle linee Viterbo Orte Roma Tivoli Roma Cesano Viterbo Roma Nettuno e Roma Chiusi sono di stradibus tra Orte e Roma Tiburtina Roma Termini e tra Orte e Terni variazione di Ora io poi è l'imitazione di percorso dal 3 al 14 giugno anche per i treni della linea firenze-roma dettagli su infomobility Spa da Gina Pandolfo Astral infomobilità è tutto per averci seguito un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it