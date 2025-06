Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 12 | 25

Riapertura dell'incidente in A1: la viabilità della Roma-Firenze continua a risentire di ritardi con una coda di un chilometro. L'attenzione sulla sicurezza stradale è più che mai attuale, soprattutto mentre la stagione estiva si avvicina e il traffico aumenta. Non dimentichiamo l'importanza di viaggiare informati e prudenti. Rimanete aggiornati per affrontare il weekend senza intoppi!

Astral infomobilità salute Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio riapertura di incidente in A1 sulla direttrice firenze-roma coda di un km tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano in direzione Firenze ci spostiamo sull'Aurelia altro incidente alla causa delle cose tra Torre in Pietra e Aranova in direzione raccordo anulare proprio raccordo anulare rallentamenti qui per traffico dalla p alla Tuscolana in esterna è all'altezza della Prenestina ci spostiamo sulla Roma Fiumicino risolto l'incidente tra via Cristoforo Colombo via della Magliana direzione raccordo anulare la circolazione è regolare le altre notizie il trasporto pubblico o capitolino sulla linea C del metrò questa sera riprendono i lavori volti al prolungamento della linea da San Giovanni al Colosseo pertanto le ultime partenze dei treni dai capolinea sono alle ore 20:30 da pantano che alle 21 da San Giovanni Poi servizio prosegui con i bus delle linee NC express San Giovanni via Casilina Pantano ed MC3 parco di Centocelle in servizio dalla domenica al giovedì fino alle 23:30 il venerdì e il sabato fino alle 1:30 di notte tutto questo fino al termine dei lavori previsto per il 27 giugno Da Gina Pandolfo l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it