Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 10 | 25

Il traffico a Roma è un tema sempre caldo, e oggi non fa eccezione. Con rallentamenti segnalati su diversi tratti del raccordo anulare, è chiaro che la viabilità resta una sfida quotidiana. Questo si inserisce in un contesto più ampio di mobilità sostenibile, dove l'adozione di alternative al mezzo privato diventa cruciale. Un aspetto interessante? Ogni ingorgo è un'opportunità per riflettere sul nostro modo di muoverci e migliorare la qualità della vita urbana.

Astral infomobilità Un saluto Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare per traffico intenso si rallenta in esterna tra l'uscita e Flaminia è Casal del Marmo poi dalla Laurentina alla Tuscolana interna file dalla Prenestina l'abbia poi rallentamenti dalla Ardeatina al Ostiense e per le difficoltà di azione sul raccordo si sono formati code sulla diramazione Roma Sud a partire da Torrenova andiamo ora sul tratto Urbano della A24 Si procede a rilento da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro possiamo sulla Roma Fiumicino per un incidente avvenuto in precedenza permangono le code tra via Cristoforo Colombo e via della Magliana direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Salaria incidente avvenuto all'altezza della diramazione Roma nord e ora in via di risoluzione permangono le code verso Settebagni infine l'incidente avvenuto sulla Firenze Roma nel quale sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un'auto l'incidente e invia soluzione permangono rallentamenti in prossimità del casello di Orte In entrambe le direzioni