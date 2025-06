Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 09 | 10

Rimanere aggiornati sulla viabilità di Roma e del Lazio è fondamentale, soprattutto con l'aumento dei flussi turistici e del traffico pendolare. Oggi, un incidente sulla Firenze-Roma coinvolge un mezzo pesante, creando disagi al casello di Ostia. Non è solo una questione di viabilità, ma un riflesso delle sfide che affrontiamo in una regione in continua crescita. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti e consigli utili!

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal incidente sulla Firenze Roma nel quale sono rimasti molti un mezzo pesante e un'auto code al casello di Ostia In entrambe le direzioni ci spostiamo da sulla Salaria ennesimo incidente all'altezza della diramazione Roma nord verso Settebagni ora gli incidenti sul Raccordo Anulare permangono i disagi sulla carreggiata esterna code tra le uscite diramazione Roma nord e Selva Candida proseguiamo lungo la carreggiata esterna tra lentamente qui per traffico dalla Roma Fiumicino alla Pontina e dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud anche dalla Prenestina la Tiburtina interna per l'incidente avvenuto in precedenza e ora in via di risoluzione con in diminuzione ora dalla casina all'ardeatina sempre interno si rallenta qui per traffico tra Cassia Veientana E poi cos'è tratti da Bufalotta a Tiburtina situazione invariata sul tratto Urbano della A24 lunghe code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro e in uscita da Togliatti al Raccordo Anulare che si procede sulla Roma Fiumicino Dal raccordo anulare via della Magliana verso l'Eur infine sulla statale Pontina ho risolto l'incidente coda in diminuzione tra Pomezia nord e Castel Romano Verso il raccordo anulare