Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 08 | 40

Ogni mattina a Roma, il traffico diventa una sfida che molti affrontano con rassegnazione. Oggi, la viabilità è particolarmente complicata: incidenti tra Cassino e Pontecorvo e code al casello di Orte creano disagi per tanti pendolari. Questo scenario si inserisce in un trend più ampio di strade sempre più congestionate, che richiede soluzioni innovative e sostenibili. Un invito a riflettere sull'importanza di investire in infrastrutture più efficienti!

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dal RID azione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Roma Napoli risolto l'incidente vengono rallentamenti tra Cassino e Pontecorvo in direzione Roma altro incidente sulla Firenze Roma code al casello di Orte In entrambe le direzioni ci spostiamo sulla Salaria ennesimo incidente code all'altezza della diramazione Roma nord verso Settebagni e anche il raccordo anulare non fa eccezioni sono due gli incidenti Uno in esterna che genera code tra le uscite Flaminia Selva Candida e l'altro incidente in interna causa code Casilina Laurentina con ripercussioni sulla diramazione Roma sud con te a partire da Tor Vergata sempre in interna Si procede a rilento qui per traffico intenso della diramazione Roma nord della Tiburtina andiamo ora sulla tratto Urbano della A24 lunghe code da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est verso il centro e in uscita dato gli atti al Raccordo Anulare Si procede a rilento poi sulla Roma Fiumicino Dal raccordo anulare a via Diana verso l'Eur i file un aggiornamento sulla Pontina forti disagi per l'incidente avvenuto in precedenza fine da Pomezia Tor de' Cenci direzione raccordo anulare da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto