Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-06-2025 ore 07 | 25

Traffico intenso e incidenti: la viabilità nel Lazio si complica nella mattina del 3 giugno 2025. Sulla A1, in direzione Roma, si registrano ben 7 km di coda tra Cassino e Pontecorvo, una situazione che riflette l'aumento degli spostamenti post-pandemia. Con il ritorno alla normalità, è essenziale pianificare i propri viaggi con attenzione. Scopri come gestire al meglio il tuo tragitto e evitare intoppi!

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico intenso sulla rete viaria regionale a complicare la situazione anche due incidenti il primo in A1 sulla direttrice Roma Napoli al momento sono 7 km di coda tra Cassino e Pontecorvo in direzione Roma uscita consigliata il secondo si è verificato sulla statale Pontina code da Pomezia a 14 direzione raccordo anulare veniamo al traffico sul Raccordo Anulare fila in interna tra le uscite diramazione Roma sud e Appia in esterna si rallenta tra Salaria e Cassia Veientana da Trionfale a Pescaccio e più avanti dalla Prenestina Nomentana e ti sei ancora sulla diramazione Roma Sud a Tor Vergata raccordo anulare rallentamenti sulla diramazione Roma nord da Settebagni a raccordo nei due casi in quest'ultima direzione ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento raccordo anulare al bivio per la tangenziale est direzione centro ora le consolari file sulla Flaminia sulla Cassia rispettivamente da Labaro a via dei due punti e da via Braccianese a via di Grottarossa