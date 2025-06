Viabilità Giuffrida e Marchesini Ugl | Incubo cantieri sulla A19 nel Palermitano

Il caos viabilistico sulla A19 non è solo un problema locale, ma riflette una questione più ampia di infrastrutture in Italia. Con l'avvicinarsi delle festività, i disagi aumentano e gli automobilisti si trovano a fronteggiare interminabili code. La situazione solleva interrogativi importanti: come possiamo garantire strade più sicure e funzionali? Scopri perché è fondamentale investire nel nostro futuro viario!