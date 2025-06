Via Pisana che disastro Comitati sos al Comune | Traffico insostenibile

Via Pisana, la storica arteria fiorentina, è oggi in sofferenza: traffico insostenibile e disagi quotidiani. I comitati locali si fanno sentire, chiedendo al Comune soluzioni immediate. In un'epoca in cui la mobilità sostenibile è al centro del dibattito urbano, questo è un campanello d'allarme per una città che deve ripensare il suo futuro. Il passato parla, ma il presente reclama azioni!

di Carlo Casini FIRENZE È la spina dorsale attorno a cui si è sviluppata la periferia d'Oltrarno: parliamo di via Pisana. Una strada antichissima, da sempre via di collegamento verso il nord della Toscana. Fu inaugurata nel periodo consolare romano nel 131 a.C ma ricalcava un tracciato ancor più antico, di epoca etrusca, che dal Tirreno attraversava l'Appenino fino ad arrivare all'Adriatico (da qui la classificazione come SS 67 Tosco-Romagnola). Via Pisana parte dalla Porta San Frediano verso il Pignone, in quel Borgo dei Navicellai dove stava il Porto di Firenze. Passa dunque i borghi di Monticelli, Legnaia, San Quirico, Sollicciano per poi proseguire oltre Casellina.

Strada e marciapiedi sconnessi, attraversamenti pedonali pericolosi. Italia Viva porterà il caso in Consiglio. Esplode la rabbia dei residenti.

